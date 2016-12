4. Le défilé des invités

Qui dit mariage princier, dit invités triés sur le volet ... Faisons le point !

On a pu apercevoir sur le tapis rouge la famille de Monaco dont la très belle Charlotte Casiraghi ainsi que toutes les personnalités royales, comme Emanuele Filiberto di Savoia et sa femme Clotilde Courau, mais également de nombreux people du monde de la mode : Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Inès de la Fressange et ses filles, le top model Naomi Campbell et Roberto Cavalli.

Copyright : Abaca Press

5. Le bal

Après plus de deux heures de cérémonie, il a bien fallu se remettre de ses émotions !

Au programme : un diner signée Alain Ducasse . Comme annoncé, le repas était d'inspiration méditerranéenne. On peut noter que 250 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser la pièce montée à 7 étages de 2.50 mètres de haut !

Après le diner de noces, place au bal ! La princesse en robe Armani privé, encore, a illuminé la piste de danse avec son prince charmant...

Copyright : Abaca Press

Le mariage s'est déroulé sans heurts et la complicité des jeunes mariés à été présente pendant toute sa durée. Charlene Wittstock est enfin devenue princesse et a réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous !

On leur souhaite plein de bonheur !