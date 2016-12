10 mars 2016: Une journée nationale pour écouter nos oreilles.

En réalité, un quart de la population française serait touchée par les acouphènes. A défaut d’être supprimés, ces bruits parasites peuvent être atténués. Alors après avoir essayé de nombreuses techniques en vain, j’ai trouvé l‘ingrédient santé naturel bénéfique pour mon bien-être: Pycnogenol® !

Plusieurs études attestent de l’efficacité de Pycnogenol® pour les personnes souffrant de maladies liées à l’oreille interne. D’ailleurs, près de 90% des patients n’en souffrent plus après une cure de 6 mois de Pycnogenol®. Les résultats ont montré une nette amélioration de la vascularisation de l’oreille interne et une diminution spectaculaire des bruits parasites dans l’oreille affectée. Pycnogenol® réduit donc ces symptômes de façon naturelle grâce à son action anti-oxydante et anti-inflammatoire.

Clairement, sur une échelle de 0 (symptômes mineurs) à 15 (acouphènes constants et sévères), je suis passée de 8 à 3 ! Le traitement sur et naturel de ce produit me plait vraiment, avec ses extraits d’écorce de pin maritime des Landes. Fini les maux de l’oreille qui empêchent d’aller au boulot, Pycnogenol® est là pour vous sauver !

