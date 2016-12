20 petits plaisirs qui font de l'hiver une saison presque supportable

L'hiver est la saison que je déteste le plus au monde. Je n'aime pas le froid, je n'aime pas la neige. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'on ne peut pas trouver de bons moyens de se réconforter et de se remonter le moral.



Voici mes petits plaisirs préférés du mois de décembre au mois de mars.



- Passer des journées entières sous ma couette

- M'emmitoufler dans des écharpes over-size, des bonnets et des gros pulls

- Boire des litres et des litres de thé brûlant

- Préparer un vrai chocolat chaud, avec des vrais carreaux de chocolat noir et du lait entier

- Prendre un bain moussant bien chaud et m'enrouler dans une serviette ou un peignoir tout chaud

- Relire un de mes livres préférés sous un plaid moelleux

- Préparer un feu de cheminée et regarder les flammes pendant des heures

- Sentir le froid picoter mes joues quand je mets le nez dehors

- M'acheter une nouvelle paire de bottes

- Préparer des litres de soupe

- Ne pas quitter mon pyjama de la journée

- Allumer des bougies parfumées

- Cuisiner de bons petits plats qui réconfortent

- Faire de la pâtisserie

- Manger de la raclette, ou n'importe quelle recette qui contient une tonne de fromage fondu

- Passer des heures à regarder des tutos coiffure sur Youtube

- Faire du shopping en ligne

- M'enfermer dans une salle de cinéma pour trois séances d'affilée

- Aller à la piscine, au hammam ou au sauna



>> Et vous, quels sont vos petits plaisirs de l'hiver ?