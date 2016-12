3 bonnes raisons de ne pas prendre de bonnes résolutions

Chaque année, c'est la même chose. Passé le nouvel an, tout le monde n'a plus qu'une chose en tête : les bonnes résolutions. Et il parait que le 1er janvier est bel et bien la meilleure date pour en prendre. Pourtant, moi, j'ai décidé de refuser cette petite tradition, pour plusieurs raisons.



De toute façon, je ne les tiens jamais

Chaque année, j'ai beau me promettre des choses, au bout de quelques semaines, c'est oublié.



Je n'ai pas envie de me prendre la tête dès le début de l'année

Si j'ai envie de changer des choses dans mon style de vie, cela viendra tout naturellement. Pourquoi m'imposer une date aussi symbolique ?



Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde

C'est vrai quoi ! Tout le monde prend ses bonnes résolutions en même temps. On a connu plus original, non ? Et si moi j'ai envie de prendre ce genre de décision le 27 février ou le 19 juin, cela rend-il mes bonnes résolutions moins valides ? Je ne crois pas, non !



Cette année, le 1er janvier ne sera pas la date des bonnes résolutions, pour moi. Et pour vous ?