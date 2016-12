3 bonnes raisons d’oser la couleur pour ses meubles de salle de bains

1) La couleur, c’est tendance

Cette année, plus que jamais, le flashy a la cote dans nos inspirations déco. Il suffit de regarder autour de soi, que ce soit dans les restos, cafés ou magasins, le color block est partout. En intérieur, la tendance ne se limite plus à la chambre à coucher ou au salon et s’incorpore – avec style - jusque dans nos salles de bains, qui sont désormais de vrais espaces dédiés à la détente, au bien-être et à la relaxation. Et comme on y passe du temps, on a envie de s’y sentir le mieux possible.

2) Ca dynamise la pièce

Cette tendance a l’avantage de dynamiser et de donner un coup d’éclat et de jeunesse à une salle de bains un peu sombre ou jugée trop classique. Autre bienfait : l’effet que la couleur peut avoir sur notre mental. Réveillez-vous d’humeur maussade, entrez dans une salle de bains aux meubles colorés , l’effet feel good est immédiat. Eh oui, la couleur, c’est un peu la vitamine C de la déco.

3) C’est une tendance facile à adopter

Comment ? Jaune, vert, rose, bleu ou orange, le choix de la couleur dépend de vos goûts (et du reste de votre déco) mais le mot d'ordre, ici, c’est le flashy. On commence par choisir un gros meuble coloré, comme une armoire, une colonne ou un plan de toilette puis on assortit avec quelques accessoires (un verre à dents, un porte-savon, un miroir), car les rappels de couleur, en déco, c’est important et ça harmonise la pièce.

Et voilà, vous êtes paré, il ne vous reste plus qu’à déterminer quelle couleur vous convient le mieux !