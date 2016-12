3 choses que nos coiffeurs rêvent de nous dire

Les femmes ont une relation compliquée avec leur coiffeur. Parfois elles l’adorent, parfois elles le détestent, et ce dernier le leur rend bien ! Et d’ailleurs, parfois, ils aimeraient beaucoup nous dire certaines choses.



Ce n’est pas parce que je te fais cette coupe que tu auras sa tête

Souvent, on arrive avec une photo de la coupe de nos rêves. Et on est déçues du résultat ! Mais ce n’est pas si étonnant, puisque si la personne sur la photo en question n’a pas la même nature de cheveux que nous, notre coiffeur ne peut pas faire de miracles.



Tu m’enquiquines avec tes « justes les pointes »

C’est parfois frustrant pour un coiffeur de ne pas pouvoir couper les cheveux de ses clientes. D’autant que quand il nous voit, il imagine automatiquement toutes les coupes qui pourraient nous mettre en valeur.



Non mais qu’est-ce que tu as fait à tes cheveux ?

Cheveux gras, coloration ratée, longueurs desséchées, fourches… Franchement, parfois, notre coiffeur prend peur en voyant l’état de notre tignasse… D’ailleurs, on le comprend ! Heureusement qu’il est généralement capable de nous sauver la mise !



Et dans ces cas-là, on l’adooooore notre coiffeur. Pas vrai ?