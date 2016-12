3 idées pour décorer sa table de Noel façon bucheron

Depuis des années, Noël est la période hivernale pendant laquelle on aime se sentir au chaud, bien entouré dans une ambiance chaleureuse et réconfortante, familiale en somme. Les repas en famille sont des occasions de faire le point, de se retrouver et de passer un bon moment comme on le fait rarement avec ses proches. En effet, la vie va à tout allure et rare sont ces moments de retrouvailles, moment d’exception.



C’est pourquoi on aime souvent les préparer au mieux et que si l’on s’apprête soi même, on apprête aussi sa table de fêtes. La tendance « tout bois » ou « bûcheron » est IN-DE-MO-DABLE. Cet intemporel peut se faire soi même avec quelques petites astuces, ou avec des accessoires très abordables comme les trois que nous vous présentons ici.

Centres de table en rondins

Rustiques et traditionnels, ces centres de tables sont la décoration parfaite qui habille votre « lieu » de réjouissances et festivités.

Naturel et totalement écolo, ils sont aussi dans la mouvance actuelle. De quoi lancer un sujet de conversation autour d’un élément brut des plus simples et créant l’unanimité. Il ne manque plus que quelques touches et vous soyez parés pour les fêtes, même sans chalet à la montagne.

Dessous de verre

A l’apéritif comme à table, les dessous de verre font toujours leur effet. Ils sont l’accessoire indispensable de la fête. Et même si on ne les remarque pas directement, ils font partie du décor, d’un tout cohérent, comme ceux là dans un esprit forestier.

Ne vous offusquez pas néanmoins si l’un de vos jolis sous-verres disparaît. C’est simplement qu’il a plus à l’un de vos convives. Vous le retrouverez sûrement chez lui… au Noël prochain.

Dessous d'assiettes

Fini les sets de tables ! C’est de l’histoire ancienne. Optez pour les dessous d’assiette en rondins de bois que voilà. Ils sont dans l’air du temps et donnent un côté déco rustique et brut à votre table. Loin d’être dans l’esprit kitch des sets de table habituels, ils iront à merveille avec les autres éléments de décoration présentés, sans trop charger votre table non plus. Composés de petits rondins, ils contrastent aussi avec le centre, moins « apprêté ». Par ailleurs, ils donneront des idées à votre famille, vos amis qui, à tous les coups, ne cesseront de vous complimenter pour votre goût déco hors norme !