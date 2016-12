Cette oeuvre miniature a été réalisée par des scientifiques canadiens de la Western University , qui voulaient faire une démonstration de leur procédé de nanofabrication. La preuve est désormais faite de leur talent et de leur précision. Ce bonhomme de neige tout minus rassemble trois boules de 0.9 micron, que les scientifiques ont superposé grâce à la lithographie à faisceau d’électrons.

Il ne restait plus qu'à graver un visage et à rajouter les bras ! Mignon... et impressionnant !

Source