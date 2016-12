3 raisons pour lesquelles je refuse de m'identifier aux princesses Disney

Comme bon nombre de petites filles, j'ai grandi avec les films de Walt Disney? Et si j'aime beaucoup les regarder, comme bon nombre de personnes encore une fois, je n'ai jamais rêvé de devenir une Blanche-Neige ou une Cendrillon. Pour moi, la plupart des princesses Disney (hormis les plus récentes, telles que La Reine des Neiges, Merida, Rebelle ou Tianna) ne sont pas des femmes dont les enfants devraient s'inspirer. Et voici pourquoi.



1. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me sauver la mise

Traitez-moi de féministe si vous le voulez, mais je n'ai jamais eu besoin d'un prince charmant pour me réveiller de mon sommeil semi-éternel, ou pour combattre un dragon. J'aime mener mes propres combats, comme la jeune femme épanouie et sûre d'elle que je suis.



2. Les robes de bal ne m'ont jamais fait rêvé

Dans les boutiques Disney, j'ai toujours été plus attirée par les chapeaux de pirate que par les robes de princesse. Ces espèces de choses pleines de froufrous avec lesquelles on peut à peine passer les portes ne sont décidément pas pratiques.



3. Je chante comme un pied

Bon, c'est peut-être un détail. Mais une princesse Disney est-elle vraiment une princesse Disney si elle n'est pas capable d'aligner deux notes pour faire venir des animaux autour d'elle et séduire un homme ? Je ne pense pas !



