3 tips pour un weekend entre copains réussi

Ce week-end, c’était direction l’étranger pour un petit séjour entre copains. Nous partions en groupe (nous étions une dizaine) et je vous avoue que j’avais une certaine appréhension avant le départ : et si cela se passait mal ? Au final, tout s’est très bien déroulé, et je vais vous dire pourquoi.

Tout d’abord, il est important de partir dans le même état d’esprit. C’est-à-dire que nous étions tous dans la même logique de passer du temps ensemble, de visiter et de s’amuser. Le fait d’être tous dans le même “mood” nous a permis de mieux cohabiter et de ne pas être frustré de ne pas faire telle ou telle chose (genre shopping), puisque tout était établi dès le départ.

Ensuite, il est primordial de se dire les choses avec franchise. Truc bidule t’a dit un truc blessant ? Tu vas le voir et tu t’expliques avec lui et on en parle plus. Les non-dits et les “je fais la gueule mais personne ne sait pourquoi”, ça met en l’air l’ambiance de tout un groupe.

Enfin, j’ai envie de finir que les bons comptes font les bons amis. Machin avance les courses ? Premièrement on le remercie, et deuxièmement, on le rembourse au plus vite. Être réglo, c’est essentiel si on veut garder de bonnes relations. Pour notre part, on utilise l’application Tricount qui permet de rentrer les dépenses de chacun pour le groupe et que l’équilibre soit établi. Pour le remboursement, on utilise l’application Lydia, qui permet de faire des virements vraiment facilement.

Allez, à vous de vous mettre en route !