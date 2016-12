5 bonnes raisons de vivre à Paris

Celle-cibrille de par ses splendides monuments, avec la tour Eiffel en tête de gondole,sa gastronomie ou encore ses boutiques. Mais outre ses nombreux attraits pourles touristes, Paris est également une ville ou il fait bon vivre.

Je vois d’iciles provinciaux en train de me lire, faire un bon sur leur chaise … mais c’estvrai Paris est un super endroit ou habiter qui présente de nombreux atouts,certes différents des de ceux que présente les zones rurales, mais desavantages quand même.

Voici doncun petit top 5 des bonnes raisons d’habiter à Paris.

1. Lesmonuments.

On en adéjà parlé un petit peu plus haut, mais Paris avec sa tour Eiffel, Notre Dame,l’Arc de triomphe et l’ensemble de ses monuments est une magnifique ville. Etil faut bien le dire, c’est quand même plus sympa de prendre son café en regardantvers le champ de Mars qu’en regardant la fumée noire d’une usine dans une autreville.

2. Uneville aux multiples facettes.

Paris estune ville multiculturelle avec tout un tas de quartiers aux différents visagesque l’on soit à Montmartre ou dans le Quartier latin sans oublier le chinatownparisien on à toujours des choses à apprendre et à découvrir.

3. Oui,mais l’immobilier.

Bon OK, c’estle gros défaut de la ville de Paris, l’immobilier est cher, c’est ce que l’onappelle le prix de l’excellence, mais pour commencer, à Paris vous faites deséconomies, car vous n’avez pas besoin de voiture la ville étant parfaitement desserviepar les transports en commun. En plus, les salaires sont plus intéressants àParis ce qui vous permettra également de compenser le prix du loyer et enfin laVille lumière c’est aussi et surtout tout un tas d’appartements tous plus sympa les uns que les autres.

4. Lessorties, les restos, les boutiques …

Comme toutecapitale qui se respecte Paris est une ville qui bouge avec ses théâtres, sescinémas et ses salles de concert. Sans oublier les festivités comme le Rock enSeine ou les matches de l’équipe de France. Enfin pour toutes les accros dushopping, Paris est “the place to be” pour être au coeur de la mode.

5. Àproximité de la campagne et de la plage.

Bon même si cet article fait l’apologiede la capitale, le reste de la France est très sympa aussi et il y a plein dechose à y découvrir et pour cela Paris est très bien situé puisque vous êtes àmoins de 2 heures en voiture de la plage la plus proche et à quelques dizainesde minutes seulement de la campagne. Bref, tout ce qu’il faut pour prendre