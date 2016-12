5 choses qui prouvent que les filles paresseuses sont les meilleures

Avec nous, vous pouvez passer des heures sous la couette

A regarder des films, à faire des câlins ou tout simplement à dormir, notre lit est probablement l'endroit que l'on aime le plus au monde. Surtout si vous y êtes avec nous.



Vos repas préférés sont à un clic de chez nous

Merci Alloresto, Deliveroo et les restaurants qui livrent à domicile de ne pas nous laisser mourir de faim !



Si vous voulez annuler une sortie, nous sommes partantes !

Même si on ne l'avouera jamais, il n'y a rien de plus génial pour nous que de passer la soirée à la maison avec vous.



Vous aimez regarder les mêmes films en boucle ? Nous aussi

C'est tellement plus agréable que de mettre le nez dehors pour aller voir une nouveauté au cinéma. Pas vrai ?



Avec elle, pas besoin de sortir des tenues trop élégantes

Notre tenue préférée ? Des leggings ou un pantalon de pyjama, un teeshirt… Et surtout, surtout pas de sous-vêtements !



>> Avouez-le, vous nous adorez comme ça.