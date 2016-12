5 objets connectés insolites

1 - Le canapé connecté

On commence avec un objet connecté plutôt classique quand on regarde les autres objets connectés présents dans cet article : Le canapé connecté

Il existe plusieurs sortes de canapé connecté mais pour rester dans le côté insolite, je voudrai vous parler d'un type de canapé bien précis, celui de l'entreprise Joshfire. Connecté à votre smartphone, un algorithme va être exécuté avec les informations disponibles sur votre smartphone et votre position sur le canapé pour déterminer le programme télé le plus adapté pour vous dans votre état émotionnel et physique actuel.

2 - Une veste connectée

Si comme moi, vous vous demandez à quoi peut bien servir une veste connectée, vous n'allez pas être déçues !

Le principe : Dès qu'un ami "like" sur Facebook un de vos posts ou une de vos photos, la veste va se gonfler pour simuler l'effet d'un câlin.

A déconseiller pour les personnes populaires sur les réseaux sociaux...

3 - Une caméra connectée... pour chat

A priori, une caméra connectée peut être une bonne idée, mais celle-ci est conçue spécialement pour les chats. Elle va prendre en video et prendre des photos de ce que voit votre chat. Développée par la marque Whiskas, la "Catstacam" vous permettra de suivre partout votre chat pendant 30 minutes, soit la durée de la batterie de la caméra.

Voir ici quelques rendus de cette caméra

4 - Une banane connectée

Sponsorisant le Marathon de Tokyo, l'entreprise Dole a commercialisée une banane qui, en plus d'être connectée, est mangeable.

Comment est-ce possible ? Un petit mécanisme et des LEDs rouges ont été placées dans la peau de la banane pour afficher différentes informations.

A quoi sert-elle ? Reliée au poignet d'un coureur, la banane affiche des messages de soutiens qui sont envoyés depuis les réseaux sociaux, la fréquence cardiaque du coureur, l'heure, ...

5 - La boite à cookies connectée

La boîte à cookies connectée est une invention plutôt intéressante et qui a un principe et une utilité assez simple. Destinée à toutes celles qui ont du mal à se tenir à un régime, la boîte à cookies (qui est reliée à votre smartphone) ne se déverrouillera que si vous avez atteint vos objectifs en terme de distance parcourue à pied.

Bon, après personne ne vous oblige à mettre les cookies dans la boîte hein !

Bien que ces objets soient insolites et pour lesquels l'utilité est souvent discutable, ils sont souvent conçus dans un but publicitaire pour que l'information soit relayée par les réseaux sociaux ou dans un but éducatif. En effet, beaucoup d'étudiants en école d'ingénieur se mettent des petits défis et réalisent des objets connectés insolites (souvent en utilisant les technologies Arduino ou Raspberry Pi) pour faire parler d'eux.