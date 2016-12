5 petits clins détails qui m'ont marquée dans Star Wars 7

En bonne fan de Star Wars, j'étais au cinéma dès mercredi pour la sortie du film. Et en quelques jours, je l'ai déjà visionné à deux reprises, pour être sûre de profiter à fond et de m'imprégner de cet univers que j'aime tellement. En quelques mots, j'ai trouvé le film très bon, avec un parfait équilibre entre hommage et nouveauté : il y avait tout ce dont j'avais rêvé, et j'ai eu la chair de poule du générique du début aux crédits finaux.



Mais ce que j'ai le plus apprécié, ce sont les détails, les "easter eggs" cachés.. J'en ai relevé plusieurs (une bonne petite vingtaine, même si je pense qu'il y en a bien plus). Mais ceux-ci sont vraiment mes préférés.



Le vrai nom de Kylo Ren

Au cours du film, on apprend que le vrai nom du méchant n'est autre que Ben Solo. Un clin d'oeil à Obi-Wan Kenobi, qui avait pris le nom de Ben durant ses années en tant qu'ermite dans Un nouvel espoir. Après tout, n'est-ce pas lui qui a sauvé la princesse Leia, mère de Kylo Ren ?



Le nom de Stormtrooper de Finn

Son numéro d'identification est "FN-2187". Or, dans Un nouvel espoir, la princesse Leila était enfermée dans la cellule 21-87. Coïncidence ? Je ne crois pas.



Le jeu d'échec du Faucon Millenium

Quand Finn s'appuie sur la console du vaisseau, il lance sans faire exprès le jeu d'échec numérique. Pile au moment où la partie précédente, qui opposait Chewbacca et R2D2, s'était arrêtée.



Billie Lourd et ses chignons

La jeune fille que l'on peut voir au sein de la résistance, et qui porte la coiffure emblématique de la princesse Leia n'est autre que la fille de Carrie Fisher. Elle est également l'une des stars de la série Scream Queens.



Stormtrooper 007

La voix du soldat piégé par le contrôle de l'esprit de Rey vous a rappelé quelque chose ? C'est normal : il s'agit de Daniel Craig ! Star Wars et Spectre ayant eu des lieux de tournages voisins, l'acteur britannique a accepté de faire un petit coucou dans le film, même s'il n'a pas été crédité