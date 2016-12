6 choses dont les femmes ne devraient pas avoir honte

Depuis toujours, on dicte des règles aux femmes en lire disant quoi faire, quoi dire, quoi penser et à quoi ressembler. Et si on arrêtait de les écouter ?



N'ayez jamais honte de votre corps

Trop ronde, trop mince, avec de l'acné, des cicatrices ou des vergetures… Il y aura toujours des gens pour vous dire que vous n'avez pas le physique idéal. Si vous êtes bien dans votre peau, que faire de ce que pensent les autres ?



N'ayez jamais honte de vouloir réussir

Une femme n'a pas besoin de qui que ce soit pour gagner sa vie à sa place. Quelle que soit la branche, n'hésitez jamais à être ambitieuse. Pas question de vous brider pour qui que ce soit.



N'ayez jamais honte d'être intelligente

"Les hommes préfèrent les femmes moins intelligentes qu'eux". Ah bon ? Pourtant, l'intelligence est quelque chose d'incroyablement sexy. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, éloignez-vous de lui.



N'ayez jamais honte de vouloir avoir des enfants

Ou de ne pas en vouloir, d'ailleurs. Vos désirs n'ont pas à passer après ceux de qui que ce soit. C'est le principe de l'égalité.



N'ayez jamais honte de ne pas vouloir faire l'amour

Le sexe est un plaisir, il ne devrait jamais être quelque chose de forcé.



N'ayez jamais honte de vouloir faire l'amour

Une femme qui aime le sexe passe facilement pour une salope. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on n'accepte toujours pas qu'une femme soit libérée sexuellement. Et c'est bien dommage.