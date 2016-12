9 conseils de wedding planner pour un mariage vraiment original

Virginie, alias Mad'moiselle BeeBee est une wedding planner pas tout à fait comme les autres. Autodidacte, elle s'est formée en solo sur le tard, et depuis le lancement de son activité en janvier 2014, elle est spécialisée dans les mariages originaux. Vous voulez vous marier sur le thème de Doctor Who, du rockabilly ou de Game of Thrones ? C'est elle qu'il faut aller voir !



Et comme elle adore partager sa passion, elle n'a pas hésité à nous confier ses petits conseils pour organiser un mariage qui sorte de l'ordinaire...



1/ Dites non aux ambiances classiques

Si les mariages comme on en voit la plupart du temps ne vous tentent pas, n'en organisez pas un. Laissez parler votre personnalité : ce grand moment doit VOUS ressembler. C'est votre jour, celui pour vous faire plaisir, pas pour faire plaisir à vos proches.



2/ Choisissez un lieu atypique

Certes, la salle des fêtes de la commune est une solution vraiment pas chère. Mais tellement triste ! Alors bien sûr, vous n'aurez pas forcément les moyens de louer un château ou un chalet, mais une tente géante piquée dans un champ peut vous permettre beaucoup plus de fantaisie. L'important étant de choisir un lieu qui vous plait et qui vous ressemble.



3/ Less is more !

Mariage original ne dit pas nécessité d'en faire des tonnes. Pas besoin d'en faire trop ni d'inviter 350 personnes pour célébrer votre amour.



4/ Misez sur un repas original

En ce moment, les food-trucks ont la cote dans les mariages. De même que les bars un peu originaux. Et si vous remplaciez le champagne par un bar à mojito, par exemple ?



5/ Pensez la cérémonie différemment

Mariage à l'église et à la mairie ne sont pas les seules alternatives. Les cérémonies laïques sont de plus en plus fréquentes, et peuvent également être très belles.



6/ Déclinez votre thème

Vous avez décidé de faire un mariage à thème ? Faites le savoir ! Sur les faire-part, les menus, les cartes de placement des invités... Amusez-vous ! Vous pouvez vous lancer dans le DIY si cela vous tente, mais attention : ce n'est pas forcément plus économique. Alors renseignez-vous avant de vous lancer.



7/ Changez la musique

Le DJ qui joue "On fait tourner les serviettes" et "La danse des canards", c'est pas terrible. Si vous voulez faire des économies, concoctez votre playlist vous-même sur Spotify ou Deezer. Sinon, n'hésitez pas à faire appel à un groupe pour une performance en live !



8/ Mettez la gomme côté animation

Rien n'est interdit ! Bar à bonbon, jeux, photomaton, photocall à Polaroïds, stand de tatouages éphémères... Faites vous plaisir et faites plaisir à vos invités !



9/ Prévoyez un plan B

Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Surtout si vous organisez un mariage en extérieur et que la pluie décide de s'inviter. Alors si il y a le moindre risque, pensez à un plan B.



Un grand merci à Mad'Moiselle BeeBee pour ses conseils. Retrouvez plus d'inspiration sur son site internet !