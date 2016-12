A t-on vraiment besoin d'un wedding planner?

Le rôle d’un wedding planner

Se faire assister par quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement dans le mariage est souvent apaisant et permet d'avoir du recul. Cela permet surtout de gagner du temps, puisque c'est le wedding planner qui attire votre attention sur les priorités, vous aide à bien vous organiser, c'est lui qui peut effectuer la recherche de la salle, du traiteur oriental , de fleuriste ou d'autres prestataires. De plus, le wedding planner est un professionnel du marché, il a un carnet d'adresse bien rempli et peut avoir des prix intéressants chez des prestataires de mariage qui vous intéressent.Un wedding planner professionnel est souvent une personne créative, qui peut vous suggérer des idées fraîches. Il compte sur son parcours professionnel des dizaines, voire des centaines de mariages, et cette expérience peut vous être utile, à vous. Mais n'oubliez pas : son rôle est avant tout de ne pas reproduire les mêmes schémas, mais de créer un événement personnalisé qui vous ressemble !La rémunération d'un wedding planner se calcule souvent en fonction du nombre d'invités au mariage. Elle se calcule selon un pourcentage du budget total. Généralement, le prix varie de 5 à 10%. Toutefois, il est possible également de faire appel au service d'un wedding planner à la carte pour lui confier seulement quelques tâches. Bien évidement, le professionnel du mariage sera payé uniquement pour la mission qu'il accomplit.

Contrairement aux idées reçues, le wedding planner est plutôt un consultant qui est là pour assister les futurs mariés et non pas un prof qui leur impose ses idées. Il peut aussi tout prendre en charge, mais uniquement si les mariés le demandent. Dans tous les cas, le wedding planner n’est pas là pour vous influencer, il est là pour rester dans l’ombre et pour vous aider àselon vos envies.Aider les gens à préparer leur mariage est une affaire très délicate. Il s’agit d’une journée très personnelle et importante dans la vie de chacun, la majorité de wedding planner s’en rend compte et assume ce rôle avec toute la responsabilité. Un organisateur de mariage est là pour écouter le couple, l’aider à formuler ses envies et pour essayer de découvrir le moyen d’arriver à ce que le couple veut.