Adoptez l'attitude minceur !

Agir pour soi-même

Savoir écouter sa faim

Des exercices oui, mais pas trop !



Entamer une cure d'amaigrissement pour plaire à votre entourage estl'une des pires erreurs que vous puissiez commettre. Lorsque vous décidez deperdre du poids, il faut le faire pour vous-même et ne pas vous soucier duregard des autres. N'oubliez pas que vous êtes livrée à vous-même dans cetteentreprise. Il vous sera ainsi nécessaire de trouver la motivation au plusprofond de vous.Dans la peur de prendre quelques kilos en trop à cause d'une petitefaim, on a souvent la fâcheuse habitude de se priver des bonnes choses et detomber ainsi dans la frustration. Pourtant, adopter la bonne attitude minceurne veut pas du tout dire se torturer à ne rien manger. Au contraire, pour bienmincir, il faut manger ce qui vous fait envie quand vous avez faim...uniquement. À éviter donc les petits en-cas pour le simple plaisir degrignoter.Faire un entrainement à forte intensité et des heures durant est très efficace pourbrûler les graisses, mais pour être bien dans votre corps – puisque c'estfinalement le but ultime de tout programme minceur – il faudra vous y adonneravec plaisir et non pas en faire une véritable corvée. Selon une étude américaine, faire du sport avec plaisir permettrait même de moins manger ( lire ici ). Le simple fait demaintenir votre corps en mouvement contribue énormément à le maintenir enforme, à le sculpter.pratiquer une activité physique en public augmente de façon considérable lesrésultats puisque cela permet de nous accepter tels que nous sommes, etfacilite donc la pratique de chaque exercice : rouler, courir, nager…