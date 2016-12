Ingrédients :

120 g d’amandes entières naturelles

1 cuillère à soupe de sucre en poudre

1/2 cuillère à café de cannelle moulue

Faites cuire les amandes dans une poêle à frire pendant 1-2 minutes puis ajoutez 1 cuillère à soupe d’eau. Une fois le liquide évaporé (quelques secondes), ajoutez le sucre et la cannelle et laissez caraméliser.Retirez du feu et laissez refroidir.

Versez à parts égales dans 4 pots ou 4 sacs congélation et dégustez comme vous le feriez avec des amandes classiques.