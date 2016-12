Amandes au miel et au fenouil

Ingrédients :

25g de beurre doux

3 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à soupe d’eau

1 1/4 cuillère à café de sel

1 pincée de gingembre moulu

400g d’amandes entières blanchies ou naturelles

1 cuillère à café de graines de fenouil

Spray de cuisson

Pré chauffez le four à 150°C. Faites fondre le beurre dans une grande poêle à feu moyen. Incorporez le miel, l’eau, le sel et le gingembre. Incorporez ensuite les amandes et les graines de fenouil et tout retirer du feu. Recouvrez une plaque de cuisson de papier d’aluminium, vaporisez de spray de cuisson. Etalez les amandes sur la plaque et faites les cuire au four pendant 25-35 minutes, en ne remuant qu’une seule fois, jusqu’à ce que les amandes soient dorées. Une fois retirées du four, laissez les refroidir complètement. Servez avec une spatule ou gardez les dans un endroit hermétique jusqu’à deux jours.