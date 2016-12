Ingrédients :

120g d’amandes entières naturelles

2 cuillères à soupe de sauce Worcestershire

2 cuillères à café de Tabasco

Placez les amandes dans une poêle à frire et faites cuire pendant 1 minute afin qu’elles soient dorées, remuez régulièrement.Ajoutez la sauce Worcestershire et le Tabasco, remuez bien et laissez cuire quelques instants jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé et les amandes soient bien caramélisées. Laissez refroidir avant de servir.

Bon appétit !