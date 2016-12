Dans la multitude d’applications dédiées aux rencontres en ligne, Blinq a tenté de se démarquer en créant une nouvelle fonctionnalité pour le moins subjective. L'appli suisse a conçu un site permettant aux internautes de déterminer leur degré d’attractivité en uploadant une photo d'eux-mêmes. Sur une échelle allant de "hum hum" à "divin", en passant par "ok", "stupéfiant" et "superbe", l'algorithme évalue le visage en fonction des critères des utilisateurs de l'appli.

La démarche peut surprendre, la beauté étant affaire de goûts et de critères culturels propres à chaque pays. "Amusez-vous et ne prenez pas ça trop au sérieux", tient même à préciser le site. Alors nous, on s'est amusées à tester le principe sur des personnalités connues et le résultat peut surprendre. L'actrice Jennifer Aniston a beau avoir 46 ans, le temps n'a pas de prise sur son célèbre faciès. L'appli l'a bien vu et lui attribue la note de "stupéfiante" et lui donne 13 ans de moins. Merci le bistouri.

Un autre qui ne semble pas vieillir et qui pourrait bien se révéler être un vampire. Pharrel Williams, avec sa peau aussi lisse que celle d'un nouveau-né, a l'air d'un petit jeunot de 24 ans alors qu'en réalité, le papa de "Lucky" en a 46 !

On a aussi testé l'expérience avant/après avec un acteur bien de chez nous, qui s'est fait beaucoup remarquer avec son incroyable transformation physique. Laurent Ournac, âgé de 35 ans et bien connu de la série Camping Paradis sur TF1, a en effet perdu 30 kilos et est méconnaissable. Mais cela le rend-il plus jeune et beau ? On dirait que non, le good old Laurent paraissait plus jeune et "hot" avec ses kilos en plus.