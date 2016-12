Apprenons à dire Clermont-Ferrand à Cara Delevingne !

Habitant la fameuse ville auvergnate, j'avoue que j'ai bien rigolé en découvrant la 1ère fois cette nouvelle pub. Décalée, bien trouvée, cette pub donne l'occasion à la Top anglaise de jouer le jeu de l'auto-dérision et ça fonctionne très bien.

L'université d'Auvergne a eu l'idée de surfer sur le buzz en proposant à Cara d'apprendre à prononcer le nom de notre ville... mais faut-il encore arriver à prononcer le nom de la fameuse mannequin ?!

https://www.youtube.com/watch?v=E2l7IS69DgM

L'université de Clermont a joué la carte de l'humour et montre une fois de plus que les auvergnats n'ont pas leur langue dans leur poche. La vidéo a été diffusée sur tous les réseaux sociaux avec le hastag #WeSayClermontFerrand... on ne sait jamais, des fois que Cara tombe vraiment dessus !