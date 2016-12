Ariana Grande et Big Sean ensemble !

Il y avait peu de doutes. Depuis la diffusion de clichés montrant les deux tourtereaux en train de se faire des bisous dans un parc d’attraction Universal Studios, on n’attendait plus que la confirmation, et c’est chose faite !

C’est Ariana elle même qui annoncé la couleur et officialisé la chose. Elle a en effet accordé une interview au journal anglais The « Telegraph » et a expliqué au journaliste à quel point son amoureux de rappeur était un homme merveilleux. Expliquant qu’elle l’admirait immensément, autant que son grand père et son frère. Elle a même ajouté qu’il était un homme extraordinaire.

Après avoir passé 3 ans avec Graham Phillips, et Nathan Sykes, c’est à nouveau un musicien qui aura fait chavirer la chanteuse. Il n’y a plus qu’à espérer que ça tienne. Vous en pensez quoi vous, ça va venir ?