Astuces pour bien choisir son soin du visage

Le vieillissement cutané est un problèmeauquel nous sommes tous confrontés. Avec le temps les tissus se relâchent etles rides apparaissent. Ce phénomène dépendant du capital génétique et du modede vie de chacun se voit accéléré par des facteurs comme le tabac, l'expositionau soleil ou la pollution.

C’est pourquoi les experts en soindu visage sont déterminés à innover, depuis plus de 100 ans,pour combattre les effets du temps sur la peau. Associés à des dermatologues,les chercheurs proposent des formules toujours plus performantes et adaptées àtous les types de peaux.

L’importance des crème de visage

Issu de cette recherche, plusieursproduits ont vu le jour. La crème hydratante "Lift+ HydratantJour", allie ainsi une action retenseur longue durée à une action ultrahydratante. Ce type de crème spécialement développé pour le visage permet delutter efficacement contre les marques du temps et hydrate profondément lapeau.

Pour répondre jour après jour auxbesoins des consommatrices, les laboratoires ne cessent d'innover. La gammes’est dernièrement enrichie du soin anti-âge teinté "Lift+ BBMousse", dont la texture mousse offre un teint sans défaut au fini mat etpoudré : soin et beauté en un seul produit !

Pour bien choisir son soin du visage ouson soin anti-âge, il faut bien connaitre son type de peauet ses besoins afin d’identifier les produits les mieux adaptés.