Avec quoi je porte mes escarpins ?

Les escarpins, la touche glamour des tenues de soirée

Et pourquoi pas avec un jean ?

Avec leurs lignes fines et élégantes, ces beaux souliers sont l'accessoire préféré des femmes glamour. C'est pourquoi, l'on associe volontiers cette chaussure à nos tenues festives. Car pour sortir, l'escarpin c'est comme la petite robe noire, une valeur sûre. Avec eux, impossible de se tromper.Vous pouvez oser la robe extrêmement habillée ou l'ensemble plus décalé, vos escarpins seront la touche finale à votre tenue. On les aime noir, vernis pour plus d'éclat, ou rouge pour un style beauté fatale. Le talon est vertigineux et vous donne une silhouette de vamp. Mais saviez-vous qu'ils se marient également très bien avec vos vêtements plus décontractés ?On ne le répètera jamais assez, les chaussures à talons sont d'un chic intemporel. Pourtant, avec ce type de modèle, on peut vite faire "dadame". Alors prendre 15 ans d'un coup, non merci ! Le meilleur moyen pour casser le côté trop guindé de vos escarpins est de les porter avec un jean ! Rien de tel qu'une coupe boyfriend ou mom, en jean brut, un peu large, pourquoi pas troué.Emmitouflée dans un gilet en grosses mailles et perchée sur vos stilletos, votre tenue casual aura tout d'un style de star. Pour celles qui s'imaginent déjà souffrir le martyr à cause de la hauteur du talon, rassurez-vous, il existe des escarpins de hauteur moyenne ! Avec eux, plus d'excuse pour ne pas les porter tous les jours, pour aller au bureau avec une veste chic, le week-end avec un t-shirt et le soir pour aller danser.