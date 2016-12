Avoir une belle peau avec une brosse nettoyante

Le visage et notamment la peau demandent une grandeattention et un soin régulier. En effet, pour paraître belle, jeune, avoir unebonne mine, il convient de prendre soin de sa peau quotidiennement. Cela passepar un nettoyage complet, l’utilisation de crèmes mais aussi de brosses pour levisage. Celles-ci sont de plus en plus populaires et pour cause : ellesdonnent de très bons résultats ! Petit tour d’horizon et guide complet surla brosse nettoyante pour le visage.

Pourquoi choisir et utiliser une brosse ?

Tout d’abord, c’est un gain de temps non négligeable. Eneffet, l’utilisation de cet appareil ne nécessitera qu’une à deux minutes devotre temps quotidiennement. La brosse se charge de faire le travail à votreplace. De plus, c’est également moins de dépense en crèmes, soins, gelsnettoyantes puisque celle-ci a des propriétés exfoliantes.

Comment ça marche ?

La brosse aura pour effet de nettoyer votre peau enéliminant les impuretés afin que celle-ci soit plus propre. Le nettoyage del’épiderme se fait donc en profondeur et c’est pourquoi elle est si efficace.Avec vos mains ou avec une brosse manuelle, vous n’obtiendrez pas de telsrésultats. Votre épiderme sera plus souple et vous aurez une meilleur grain depeau vous offrant une bonne mine. Adieu les points noirs également !

Comment l’utiliser ?

La brosse nettoyante électrique est jusqu’à 15 fois plusefficace qu’une brosse manuelle. Cependant, il convient de prendre quelquesprécautions afin de ne pas abimer sa peau.

Commencez par avoir un visage propre. Utilisez undémaquillant si nécessaire. Humidifiez les poils de la brosse pour les rendreplus souples. Sachez que tous les appareils du marché son résistants à l’eauafin de pouvoir être utilisés sous la douche.

Sur votre visage, appliquez un gel nettoyante adapté à votrepeau. Inutile d’en mettre 3 tonnes, la brosse va se charger du nettoyage. Pourun résultat efficace, passez votre brosse sur la zone du front, du nez et desjoues. N’appuyez pas trop fort et rincez votre visage à l’eau claire.

Si vous êtes victime d’eczéma, d’acné, cet appareil peutêtre contre indiqué. Pensez à demander conseil à votre dermatologue avant sonutilisation.

Quelle brosse nettoyante visage acheter ?

Dur question à laquelle il n’est pas facile de répondre. Lesprix des brossent commencent à 50€ et s’envolent à plus de 150€. Il existe bienentendu des bestseller comme la Visapure de Philips ou la Clarisonic. Cesdifférents modèles offrent d’autres fonctionnalités comme la vibration, dessoins anti-âge etc. Il existe des sites qui offre un guide d’achat et des testspour vous faire votre propre idée.

Ce n’est pas un appareil indispensable mais il accompagneratous vos déplacements une fois que vous y aura gouté.

PS : pensez à vous fier aux avis des utilisatricesavant de commander votre appareil.