Barbes, moustaches et compagnie !

Avoir une belle moustache ou une belle barbe c’est tout unart !

Pour ceux qui se la joue bucheron avec une barbe ou dandyavec une moustache stylisée, American Crew, fort de son expertise dans ledomaine depuis plus de 20 ans vous propose une large gamme de soins pourchouchouter barbes et moustaches.

Ciseaux et peignes sont vos meilleurs alliés pour avoirune barbe et une moustache soignées mais l’entretien passe également par desshampooings et des soins.

Pour nettoyer

On vous recommande la Shave Cream American Crew, sous ladouche ou devant votre lavabo, shampooinez, laissez poser 2 à 3 minutes etrincez à l’eau chaude. Ce shampooing facilite le démêlage et nettoie en profondeur.

Prix : 16,40 €

Pour hydrater

On vous conseille la Post Cooling Lotion American Crew pourun effet soyeux et hydratant.

Prix 16,40 €

Pour styliser

Et pour finaliser la beauté de votre barbe ou moustache, onvous préconise la Cire Fiber American Crew pour un maintien ferme ou pour une tenueplus souple appliquez la Pomade American Crew.

Prix : 19,20 €

Disponible chez les coiffeurs et barbiers partenaires

Numéro lecteurs : 01 56 43 71 14

www.americancrew.com