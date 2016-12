Beyonce et Jay-Z au Louvre, où est le respect ?

Depuis leur deux derniers concerts au Stade de France, il semble que Beyonce et Jay Z aient décidé de s’installer en France, avec leur fille. Le couple serait tombé amoureux de Paris, et ils auraient déjà visité quelques appartements, c’est dire. Cela va fait déjà un mois qu’ils résident en France.

Du coup, peut être pour s’imprégner de la culture Française et de l’esprit de la capitale, le couple s’est offert une petite virée au Louvre, ce qui est plutôt une riche idée. On est ici en présence d’un des musées les plus célèbres et les plus visité au monde, et une petite visite culturelle ne peut pas faire de mal à l’éducation de la petite Blue Ivy.

Là où tout ceci pourrait être un peu gênant, c’est sur l’image donnée par le couple sur cette visite. Accompagné d’un photographe, comme c’est le cas sur la plupart de leurs déplacements, la famille a en effet posé ici et là dans des postures plus ou moins amusantes, devant des oeuvres d’une valeur inestimable. Au final, il ressort de leur petite périple un sentiment de détachement assez improbable, et surtout une impression de manque de respect devant certains oeuvres. Que le couple pose avec un air très sérieux devant la Joconde, pourquoi pas. Mais imiter des statues chargées en histoire dans des fausses positions de #Selfie, est-ce vraiment une bonne idée ? Est-ce respecter les oeuvre et le lieu ?

En tous cas, de nombreux internautes semblent assez mal à l’aise face à ces clichés, d’autres au contraire se félicitent plutôt que l’art puisse aussi être lieu d’amusement et de détachement.

Vous en pensez quoi vous ?