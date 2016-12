Bien choisir une montre pour homme

Ce n'est pas toujours facile de choisir une montre pour sois adapté à son style ou au style d'un proche lorsqu'on veut offrir un cadeau. Quels type de collier choisir ? à quartz ou automatique ? quelle taille ? ce son des questions que les hommes peuvent se poser au moment de choisir leur montre.

Les Bracelets en cuir

Reconnue comme étant le plus chic, c'est également le plus complexe à adapter avec son style vestimentaire avec le risque de paraitre vieux jeux. Le cuir reste une valeur sûre c'est encore le choix le plus souvent fait lors de l'achat d'une montre.

Les Bracelets en métal

A l'opposé du cuir il est très facile à assortir avec ses vêtements et donne un côté plus sportif à son porteur. Ce genre de bracelet robuste semble idéale pour les hommes qui vont porter la même montre chaque jour sans se préoccuper de l'entretien de celle-ci.

Les Bracelets en silicone

Nouveau venu dans le monde des montres, le bracelet en silicone est de plus en plus présent même sur certaine montre de luxe. Ce type de matière présente l’intérêt d’être bon marché, solide, confortable et disponible dans de nombreuses couleurs.

Les Bracelets Nato

Au départ créer pour équiper les montres des militaires, le bracelet Nato a l'avantage d'être très résistant et apporte un look détendu aux hommes qui la porte. De plus son prix bas est apprécié et permet d'en acquérir plusieurs que l'on peut moduler selon sa tenue ou la saison.

Quelle marque choisir ?

Le choix de la marque est essentiel au moment de faire un choix. En plus d'avoir de l'importance sur la qualité et le style de la montre, la marque donne et renvoie une image particulière à celui qui la porte. Ainsi si les marques comme Tissot, Watch ou Festina vont donner un style sportive, ce n'est pas le cas de Fossil ou Daniel Wellington qui ont une image de montre beaucoup plus décontracté. Voir ce comparatif de montre pour homme pour vous aider à faire un choix.