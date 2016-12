Bien organiser son mariage

Moi je suis mariée depuis -très très- longtemps : à l'époque les weddings n'existaient pas, tous les achats se faisaient en boutique et les photos étaient argentiques. Pour avoir été témoin et organisatrice de plusieurs mariages, voici 3 astuces tendances pour gagner beaucoup de temps dans l'organisation de votre mariage.



1 - Débordée ? La solution : déléguer à un wedding planner



Le mariage, c’est leur job ! Alors pourquoi s’en priver ? Plus besoin de courir d’une visite de salle au traiteur et d’enchaîner le rendez-vous avec l’imprimeur. Vous, vous restez bien assis à votre bureau et lui exprimez vos rêves de mariages les plus fous, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez absolument pas en ce plus beau jour de votre vie. Ensuite, à elle (ou lui) de se débrouiller ! Et puis, si vous êtes en panne d’idées pour occuper les invités ou habiller la salle de réception, leur force est la créativité, il n’y a qu’à leur demander ! Pour le choisir, le plus simple est de s’en référer à celles qui sont déjà passées par là, ou alors, de consulter l’annuaire de votre région sur internet. J'ai une bonne amie qui est passé par Sabrina et Amélie, elles sont top (http://dansvotrevilla.com/fr/accueil/)!



2 - Ne courrez plus : faites les achats en ligne



C’est bien connu, le mariage ça prend un temps fou. Rien que pour choisir la robe de mariée, le coiffeur, les alliances… Et combiner tout ça avec le boulot… Pas toujours évident. Du coup, quoi de mieux que les boutiques en ligne ? Bien sûr, il est conseillé de se déplacer pour essayer la robe ainsi que pour se faire coiffer, mais par exemple il existe une foule de sites internet proposant en ligne, des alliances. On aime beaucoup celui d’Occarat entre autres (https://ocarat.com/alliance/) il y a le choix, et du temps pour se décider, tranquillement, à la maison. Et surtout je connais quelqu'un qui travaille là bas, la qualité est tip top et ils sont sérieux.



3 - Le mariage en images : décision cruciale



Outre l’alliance (et le mari), ce qui reste du mariage, ce sont les photos. Choisir un photographe qui immortalisera ce moment peut donner des sueurs froides. En plus, la fibre photographique, elle n’est pas innée et faire la différence entre un bon et un mauvais… Ca peut très vite nous passer par dessus la tête. Mais pas d’inquiétudes, le meilleur conseil que l’on peut vous donner à ce sujet est de faire confiance au bouche à oreilles ou d'avoir pu voir en réel sur un evenement (mariage, baptême, ...) ce que ça donnait. Rien de tel que les recommandations de copines absolument satisfaites de leurs propres photos !

Si vous voulez quelque-chose d'exceptionnel, je suis tombé sur VideoGraphes cet été au mariage de ma soeur.

Les photos sont top mais nous avons été scotché par une vidéo qu'ils ont projeté pendant le diner : montage de la préparation des mariés, mairie, église et vin d'honneur...je n'ai jamais vu ça! Digne d'un film de Spielberg, franchement. On se demande encore comment ils sont fait en si peu de temps. Un exemple sur leur site : http://www.videographes.fr/Photographe-Cameraman-Mariage/Magalie-Et-Johnatan/

Si vous avez d'autres conseils, laissez les moi en commentaire ça m’intéresse!