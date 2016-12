Biscuits de Noël à la cannelle et à la noix de coco

On continue dans la lancée des desserts de Noël. Après les cupcakes, j'ai eu envie de revisiter les Ginger Bread Cookies à ma manière (c'est-à-dire avec ce que j'avais dans mes placards. Pour cette chouette petite recette, il vous faut :



- 150 grammes de beurre demi-sel

- 300 grammes de farine

- 2 oeufs

- une cuillère à café de cannelle moulue

- une cuillère à café de muscade moulue

- 100 grammes de sucre



Et pour la déco :

- 200 grammes de sucre glace

- un blanc d'oeuf

- de la noix de coco râpée



Pour la recette, c'est simple. Mélangez tous les ingrédients secs, puis ajoutez le beurre coupé en petits dés (sans le faire fondre !). Pétrissez avec vois doigts jusqu'à obtenir une pâte friable, et ajoutez les oeufs. Une fois la pâte bien pétrie, laissez reposer une heure au frais.



Pendant ce temps, préparez le glaçage : mélangez le blanc d'oeuf au sucre glace jusqu'à obtenir une pâte brillante et liquide, mais pas trop.



Etalez la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, et découpez les biscuits à l'emporte-pièce. Enfournez à 175° pendant 10 minutes, et laissez refroidir sur une grille. Une fois les biscuits bien froids, appliquez le glaçage et saupoudrez de coco râpée. Parfaits à déguster avec un café ou un thé, ou encore un verre de lait pour le goûter !