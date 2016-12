Box et cartes cadeaux : le meilleur moyen de me rendre heureuse

Chaque annéec’est la même angoisse. Je traverse des zones de turbulences à l’approche demon anniversaire, de Noël ou selon le petit copain, de la Saint-Valentin. Lepoint commun entre ces trois événements ? Vous êtes censée recevoir uncadeau qui vous enverra au 7e ciel.

Est-ce moiqui suis trop exigeante ou mon entourage qui n’a pas encore cerné ce qui mefait réellement plaisir ? Quoi qu’il en soit, désormais ils savent ce qu'il faut pour me rendre heureuse.

Les cartescadeaux : le shopping à l’état pur !

J’aime mefaire offrir des cartes cadeaux. Ça me rappelle un peu l’époque où monportefeuille explosait à cause de toutes les cartes de fidélité que j’essayais decoincer à l’intérieur. Bon j’avoue, j’en possède encore quelques unes mais avecInternet, plus besoin de les trimballer avec soi. Bref, les bons qui me fontplaisir sont ceux qui me permettent de m’acheter des habits (of course), descosmétiques mais aussi de la musique. Et oui, je fais partie de la génération « jamais-sans-mon-ipod »,autrement dit, je consomme beaucoup de mp3. J’ai demandé récemment à mon copain de m'acheter une carte iTunes. Elle me permet d’acheter des singles et EP sur l'iTunes Store. Ça tombe bien, ilme fallait absolument l’album de Kids United et de Kalash. La carte cadeau est par définition le présent par excellence.



Les box :parce que j’aime les (bonnes) surprises

Je suisrégulièrement les vidéos de la Youtubeuse beauté LOdoesmakeup. En 2013, l’unede ses vidéos m’a permis de découvrir un concept que je ne connaissais pasencore : la box. L’idée est simple, tous les mois, selon la thématique quevous choisissez, vous recevez chez vous un cadeau. Par exemple, on vous offreune box bijou eh bien tous les mois on vous livrera un colis comprenant un,deux voir trois bijoux de créateurs. Je trouve ce concept génial dans la mesureoù chaque mois une surprise vous attend. Jusqu’à présent je n’ai pas été déçue. Au total, j'ai trois box que je reçois mensuellement. Sympa non ?



Pour résumeren matière de cadeaux, le mieux reste encore d’avoir la possibilité de choisirce qui nous fait plaisir. Pour éviter l’insignifiante enveloppe contenant unchèque, faites-vous offrir une carte cadeau ou encore une box dans lathématique de votre choix.