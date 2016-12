Brillez de mille feux pendant les fêtes !

Ongles, paupières et cils se transforment en véritablesaccessoires de fêtes ! Mascara top coat, eyeliner et vernis s’ornent depaillettes argentées, dorées et rouges pour un look de soirée éblouissant. Lajolie marque de make-up à prix doux Miss Den vient de sortir une collectionéphémère pour les fêtes intitulé Folie Etoilée.

Des cils strass etpaillettes

Miss Den lance son Mascara top coat Folie Etoilée disponibleen 2 coloris pour les fêtes : argenté ou doré.Il s’applique en top coat,directement sur le mascara habituel. L’applicateur en forme de peigne dépose lajuste quantité de formule sur vos cils et n’atténue pas l’effet du mascaraen-dessous. De quoi avoir des étoiles plein les yeux !

Prix : 5€

Festive jusqu’au boutdes ongles

Pour un look 100% festif, les Vernis Folie Etoilée sedéclinent en 3 teintes : paillettes rouges, argentées ou dorées. Les poilssouples du pinceau se déploient en éventail pour épouser parfaitement la surfacede l’ongle.

Prix : 3€

Un regard de biche soglitter

L’Eyeliner pailleté Folie Etoilée illumine le regard etsublime le maquillage. Il suffit d’appliquer l’eyeliner au ras des paupières pourun total look glamour shiny. Sa texture douce ne colle pas et tient toute lajournée.

Prix : 5€

En vente en GMS et sur la e-boutique : www.missden.com