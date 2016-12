Brochettes de crevettes thaï

Pour 4 personnes.

Ingrédients :

16 grosses crevettes

2 bâtons de citronnelle

2 gs d'ail

1 cc de curcuma

1 cc gingembre en poudre

1 cc piment doux

1 cs de jus de citron vert

1 cs de huile d'arachide

4 petits piments entiers

4 petits poivrons longs

Couper les bâtons de citronnelle en deux, puis en fins morceaux, les mettre dans un saladier.

Peler les gousses d’ail, les passer au presse-ail au-dessus du saladier, verser dessus l’huile, ajouter le piment doux, le curcuma, le gingembre, le jus de citron, et mélanger.

Ajouter les crevettes, les tourner dans la marinade et les y laisser 2 heures au frais.

Avant de servir : poser les petits poivrons et les petits piments sur le gril et les faire griller 2 minutes de chaque côté. Glisser les crevettes sur des piques, les poser sur le gril et laisser cuire 2 minutes de chaque côté.

Présenter aussitôt accompagné des piments, des poivrons grillés et d’un quartier de citron vert.

Merci Madame Le Figaro pour cette recette !