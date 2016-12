C'est décidé, 2016 sera mon année !

Dresser la liste de vos envies : A l'aube de 2016, reconnectez-vous en premier lieu à votre "moi intérieur". Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé(e), débranchez le téléphone et faites le vide dans votre esprit - en général, une relaxation profonde est un excellent instrument pour chasser les émotions parasites-. Lorsque vous vous sentirez zen, prenez une feuille de papier et dressez la liste de vos envies : des plus petites aux plus folles, notez tout ce qui vous passe par la tête en étant le (la) plus honnête possible. Focalisez-vous sur les questions suivantes : de quoi ai-je vraiment envie ? Qu'est ce que je souhaite accomplir cette année ? Qu'est ce qui me rendrait plus heureux(se) ? Quelles sont mes priorités ?

Se fixer des objectifs réalisables : La frontière entre rêve et objectif est parfois mince. Alors pourquoi certains réussissent et d'autres se découragent après seulement quelques jours ? Le secret de la réussite est de sécuriser en amont votre projet en vérifiant que ce dernier est Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et délimité dans le Temps. En d'autres termes, il s'agit ici de :

- Définir chacun de vos objectifs de façon précise & détaillée : plus vous saurez décrire votre projet par des qualificatifs, plus vous aurez de chance d'y parvenir. Ainsi, mieux vaut par exemple formuler "Je souhaite perdre 5 kilos en trois mois" que "je veux perdre du poids" : la clarté sera votre meilleur allié.



- Se fixer une limite vous permettant d'affirmer que vous avez atteint votre objectif. Stop à l'insatisfaction chronique ! Si vous avez atteint le poids que vous souhaitiez en perdant 5 kilos, vous aurez accompli votre projet initial et devrez vous en féliciter. Vous pourrez ainsi mesurer concrètement votre succès, par des preuves tangibles - en l'espèce, le chiffre qui baisse sur la balance -.



- Choisir un projet qui dépend uniquement de vous et décomposez-le en sous-étapes intermédiaires. Si vous pouvez influencer votre vie et décider d'être seul capitaine à bord, il est vain voire très frustrant de souhaiter contrôler l'existence et le comportement de vos proches. Concentrez-vous davantage sur ce que vous pouvez accomplir pour vous, que cela soit dans une pensée plus positive, des émotions mieux gérées, un défi que vous tenez à relever ... Et commencez par réfléchir à la décomposition en sous étapes de ce projet afin de concrétiser votre but par des actions simples au quotidien. Dans l'exemple précédent, décider par exemple de réviser son équilibre alimentaire en mangeant davantage de fruits et légumes est un premier pas qui va dans le bon sens.



- Rester réaliste : inutile de vouloir courir le marathon dans un mois si vous n'avez jamais couru de votre vie. Au lieu de viser trop haut au risque de vous en écœurer et d'abandonner, révisez votre but en étant un peu moins ambitieux. Préférez participer à une course de 10 kms dans les six mois et inscrivez-vous à un marathon après cette première étape ! En d'autres termes, soyez bienveillants envers vous même sans exiger l'impossible en un minimum de temps !



- Se donner une date limite de réalisation : au regard de votre but et des moyens que vous allez investir dans vos actions, cette date peut aller de quelques jours, semaines à quelques mois. En tant que coach, je vous déconseille d'aller au-delà d'un an : vous risquez de perdre en lisibilité et de vous décourager si la date est trop éloignée dans le temps. Si votre projet est envisagé au long terme, concentrez-vous alors sur tout ce que vous allez être en mesure de réaliser durant cette nouvelle année.



Dresser un plan d'action stratégique : Si vous êtes déjà parvenus à formuler vos vœux pour cette année 2016,que vous avez su sécuriser vos objectifs par le biais de la méthode SMART, félicitez-vous car vous avez entrepris un véritable travail de clarification et de priorisation que seuls peu de personnes parviennent à établir ! Il est dorénavant temps de décomposer votre objectif en petites étapes intermédiaires vous permettant d'aller dans le sens que vous souhaitez. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes : tout objectif est réalisable dès lors qu'il est divisé en petits pas simples. Ces derniers peuvent être au nombre de 10, 20 ou 30 en fonction de votre personnalité, de la complexité de votre projet, de vos ressources et des obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre route. Lorsque vous établirez une à une ces étapes, gardez à l'esprit de toujours fixer une deadline pour chacune d'entre elles. Elaborez également un bilan après chaque étape franchie et mesurez vos progrès de façon objective !



Faites le premier pas : entrer dans l'action : Pour être certain que vos engagements ne restent pas lettre morte, assurez-vous d'ores et déjà d'entrer dès à présent dans l'action ! Choisissez dès maintenant "la" première petite étape qui vous rendra fier de vous ! Si vous êtes timide et que vous cherchez à combattre cet aspect là de votre personnalité, décidez par exemple de parler à une personne que vous ne connaissez pas chaque jour, si vous être décidé à arrêter de fumer, choisissez par exemple de retarder le moment de votre première cigarette dans la journée ... L'essentiel est ici de vous dire " je le fais, j'en suis capable", de vous prouver que VOUS êtes acteur de votre vie et pouvez la vivre à votre image.



Se féliciter à chaque étape accomplie : Etes-vous du genre à courir sans vous arrêter au risque d'en perdre l'haleine ? A toujours en vouloir davantage sans mesurer le chemin parcouru ? Si tel est votre cas, il est impératif de briser ce schéma. Ne pas prendre la peine de se retourner a tendance à plonger les individus dans un état d'esprit d'insatisfaction chronique. Aussi, après chaque sous-étape accomplie, accordez-vous un moment de répit et regardez dans le rétroviseur. Constatez le chemin parcouru, les efforts accomplis et le changement que votre action a engendré dans votre vie. Soyez-en fier et accordez vous un instant de bienveillance envers vous-même. Ressentez cette petite lueur interne de contentement, laissez là s'épanouir jusqu'à un sentiment de joie. Remerciez vous en choisissant la récompense de votre choix : cela peut être d'aller voir un film au cinéma, de profiter d'un café avec un ami que vous aimez particulièrement ou de manger un bon repas au restaurant. Peu importe : l'essentiel est ici d'ancrer ce moment de satisfaction pour vous donner encore davantage l'envie de continuer !