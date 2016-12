Carmex débarque en exclusivité chez Monoprix !

Avis à toutes les beauty-addicts qui ne jurent que par les baumes à lèvres Carmex. Plus besoin d'en faire un stock à chacun de vos voyages en Angleterre ou aux Etats-Unis : ces petits baumes magiques qui nous permettent de dire adieu aux lèvres gercées est désormais disponible chez Monoprix !



Et ce, pile alors que les températures commencent à descendre, c'est-à-dire à la période ou notre bouche a plus que jamais besoin d'hydratation pour rester souple et douce. Produit culte depuis les années 30, le baume Carmex contient du beurre de cacao et de la lanoline, deux hydratants naturels puissants, mais aussi du menthol pour tuer les bactéries, du phénol pour éliminer les peaux mortes et du camphre pour soulager la douleur.



Au programme : deux petits pots, le classique mentholé, et celui parfumé à la cerise, ainsi qu'un format tube pour celles qui n'aiment pas s'en mettre plein les doigts !



Le petit plus ? Leur petit prix : 4,25 euros l'unité, pour un produit qui dure et qui dure. Croyez-en une grande adepte, le rapport qualité / prix est plus que bon !



Alors la prochaine fois que vous allez faire un petit tour chez Monoprix, n'hésitez pas à vous en procurer un : vos lèvres vous diront merci.