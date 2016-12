Carrie Fisher, la princesse Leia de Star Wars, est décédée

Nous sommes en octobre 1977. George Lucas vient de sortir "La Guerre des étoiles", le premier opus de son célébrissime space-opéra Star Wars, dont la trilogie originale est constituée également des films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. L'actrice Carrie Fisher est interviewée en France pour assurer la promotion du film et elle répond en français ! Regardez cette étonnante et émouvante vidéo, où on retrouve la candeur et la fraicheur de notre princesse adorée !