Ce qu'on ne vous dit pas sur le danger des vêtements amincissants

Le corset amincissant est un vêtement qui a pour particularité de vous faire mincir (en théorie) au niveau de la taille. En réalité, le corset amincissant est conçu pour serrer votre taille et donner l'impression que vous avez perdu des kilos et que votre ventre est plat. Il est donc évident que plus vous choisissez un corset qui vous serre, plus votre apparence sera sculptée comme vous le souhaitez. Mais c'est là le piège !

Attention aux corsets minceurs

C'est exactement comme une addiction. Vous portez un corset aujourd'hui et vous avez l'impression d'avoir maigri. Pour un meilleur résultat, vous décidez d'en acheter un autre qui vous serre encore plus : l'effet est incroyable et immédiat. N'oubliez pas qu'avec un vêtement exerçant une telle pression sur le ventre et le dos, la respiration devient difficile et petit à petit vous vous créez des problèmes de santé. C'est surtout sur ce point que j'aimerais insister dans cet article. Avant d'acheter un corset minceur ou une gaine, documentez-vous bien dessus. Pour cela, de nombreux sites existent. Lisez sur les forums les avis des utilisateurs et ne prenez surtout pas un corset qui vous empêche de respirer !

Le corset fait-il perdre du poids ?

Franchement, il y a 5 ans, j'aurais répondu NON ! Mais aujourd'hui, les gens disent qu'il est possible de perdre effectivement du poids avec la gaine amincissante. Des produits actifs seraient insérés dedans et lorsqu'il y a contact avec votre peau, la perte de graisse commence. Mais tout ça reste à prouver scientifiquement. Une chose est sûre, si vous accompagnez le port de votre corset d'exercices physiques réguliers, il y a de fortes chances de perte de poids.