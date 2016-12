Ces bonnes résolutions que je ne vais pas tenir en 2016

Qui dit fin de l'année, dit bonnes résolutions pour les jours à venir. Enfin, pour vous peut-être. Moi, j'ai décidé d'arrêter. De toutes façons, mes bonnes résolutions, je ne les tiens jamais. Alors cette année, hors de question de promettre des choses comme :



- Aller à la salle de sport toutes les semaines (alors que je n'y ai pas mis les pieds depuis des mois)

- Ranger mon appart (je suis bordélique, c'est comme ça)

- Jurer un peu moins (laissez-moi tranquille, merde à la fin)

- Boire moins d'alcool (j'aime bien trop trinquer)

- Me mettre au régime (mes kilos en trop et moi, on est plutôt copains)

- Être gentille avec les gens que je n'aime pas (si je ne les aime pas, c'est que j'ai une bonne raison)

- Passer moins de temps sur les écrans (ça fait partie de mon job, de toutes façons

- Mettre de l'argent de côté (je ne l'emporterai pas au paradis)



Mais par contre, je continuerai à…

- Sourire dans la rue

- Donner à des associations

- Donner mon sang

- Faire du volontariat

- Être aimable et polie



Alors du coup, ça compense, non ?