Ces couples de stars qu’on voudrait revoir ensemble

C’est un fait : les couples de stars se font et sedéfont en plus de temps qu’il ne nous faut pour commencer à construire quelquechose de valable avec quelqu’un. Néanmoins, certains duos marquent d’avantageles esprits que d’autres. Sans doute est-ce parce qu’ils se sont inscrits dansle temps et ont su faire rêver (au moins un peu) la naïve et romantique jeunefemme qui sommeille en nous, chacun à leur façon.

Alors même si la plupart de ces célébrités se sont recaséesdepuis, on aime à repenser à ces couples qui étaient si bien assortis qu’onleur souhaiterait volontiers un revival.





Johnny Depp etVanessa Paradis :

Avec leur relation longue durée et leur vie de famille« presque comme tout le monde » mais en plus hippie, ces deux-là envoyaientdu rêve et du glamour sans tomber dans le show-biz excessif et le trop plein depaillettes. Mais apparemment, Jack Sparrow s’est échappé du taxi de Joe. Etpour de bon, il semblerait.

Vincent Cassel etMonica Bellucci

Couple aussi charismatique et sensuel à la ville qu’à l’écran,on rêvait de ce duo complémentaire qui, pour une raison assez obscure, laissaitplaner autour de lui un parfum de danger et d’aventure. Sauvage ! Saufqu’à force de se faire des films, c’est bel et bien fini.

Chris Martin et GwynethPaltrow

Coup dur et divorce cette année pour l’actrice et lemusicien : ce duo au sommet, qui nous inspirait la romance tendance rockn’chic, s’est vite fait voler la vedette par une certaine Jennifer Lawrence. Unclap de fin mais peut-être pas tout à fait encore ?

Robert Pattinson etKristen Stewart

Dans Twilight , ils étaient un peu lisses (et pâlots).Mais dans la vraie vie, leurs choix cinématographiques respectifs et leurslooks peu conformes aux normes hollywoodiennes leur ont conféré unepersonnalité de feu. Dommage qu’une infidélité ait gâché tout le mordant cettehistoire…

Ian Somerhalder et NinaDobrev

Le couple teen dela série Vampire Diaries n’aura pas tenu bon malgré un fort potentiel demignonitude et beaucoup de paparazzades qui respiraient la passion. A défaut devoir l’alliance se reformer, les fans visent au moins un happy end pour leurs personnages de fiction respectifs, avec optionbons sentiments plutôt que bain de sang !

Et vous, qui remettriez vous avec qui ?