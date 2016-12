Ces films qui n'auraient jamais du avoir de suite.

Indiana Jones.



On l'aime hein, avec sa barbe de trois jours, son joli fouet, son regard taquin et sa phobie des serpents. On a adoré le regarder se bastonner contre les nazis, courir derrière l'arche, et faire tomber les filles les unes après les autres.

Et puis le drame, la fois de trop, l'Indiana Jones du 21ième siècle, celui qui rencontre des extraterrestres et qui a désormais un fils. Le film à voir pour gâcher toute la saga. L'horreur.

Les bronzés.

On les a aimé au club Mec, au bord de la plage, de la piscine, on a appris par coeur leurs répliques, on aime aimé aller au ski pour tenter de boire de l'eau de vie au drapeau, on aurait aimé que ça dure toute la vie, et puis un jour c'est arrivé, ils sont revenu.

Personne ne se souvient de la moindre réplique des Bronzés 3, et pour cause, c'était à pleurer... Oublions même son existence.

Jurassic Park.

Déjà à partir du deux, on a commencé à se méfier, on a été drôlement moins impressionné par ces dinosaures qui nous avaient tant fait briller les yeux, et l'histoire était déjà un peu tirée par les cheveux. Puis le 3 est arrivé, et là c'est devenu du grand n'importe quoi, entre les bastions de dinos, et certaines espèces qui se sont mises à essayer de communiquer avec les humains, au secours.

Les trois frères.

Le synopsis disait "Cette fois sera peut-être la bonne."

En fait, cette fois était surtout la fois de trop :(

Le Hobbit.



Autant on avait adoré le Seigneur des anneaux, un univers gigantesque, des personnages incroyables, de quoi en faire 10 films. Mais Le Hobbit, une petite histoire qui aurait pu tenir en 40 minutes, étalée sur 3 films, avec des personnages inventés pour créer un peu de matière, et au final... beaucoup d'ennui.



Et vous, vous avez d'autres exemples de films qui n'auraient pas du avoir de suite ?