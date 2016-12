Ces hommes qui prennent de plus en plus soin d'eux !

De nouvelles habitudes pour les hommes

Toujours autant virils

A l'institut de beauté, il n'est plus rare de croiser des hommes. Pratique démocratisée, on pourrait même parler d'une certaine mode. L'épilation masculine et la manucure font désormais partie de leurs mœurs. Nous retrouvons plein de messieurs dans les rayons parfumerie, colorations capillaire, crèmes de soins, etc.Hors de question de sortir de la maison avec un cheveu qui n'est pas à sa place ! Les hommes ont quotidiennement leur protocole de mise en beauté encore plus complexe que celui des femmes. Rasage, soin de jour, blanchiment des dents, coiffage, parfum, vêtements préparés avec soin la veille… Grâce à leur organisation miliaire, ils sont prêt à l'heure, tout beaux pour aller au travail. En terme de budget beauté et bien-être, les hommes dépensent en moyenne presque la même somme que les femmes chaque mois. Cependant, ils refusent de se considérer « féminisés ».Comment concilier coquetterie et virilité ? Bien qu'ils ne cachent pas le fait de prendre de plus en plus soin d'eux, la plupart des hommes restent dans le « être au top naturellement ». Le but étant d'avoir l'air parfait au naturel, bien dans leurs baskets sans que l'on se doute qu'ils sortent de l'institut !Le marché s'est adapté à la demande et l'offre incite à la consommation avec une sélection homme de plus en plus étendue. Tout est pensé pour que les clients prennent soin d'eux sans aucun complexe. Le rayon parfumerie regorge de fragrances boisées pour satisfaire ces messieurs, la douloureuse épilation reste dans l'esprit masculin, les soins avec des packagings bruts conviennent à la clientèle. Un homme qui prend soin de lui est de nos jours considéré comme sociable et masculin. On peut dire que les hommes ont révolutionné le marché de l'esthétique !