Ces petites choses que j'ai en commun avec mes frangins

Le problème des parents divorcés et des familles recomposées, c'est que l'on a du mal à se retrouver tous ensemble. Et pourtant, avec mes frères et soeurs, nous avons des liens très forts. Il faut dire qu'à nous 6, on a fait les 400 coups, et même plus, en se couvrant les uns les autres. Et que quand on est tous ensembles, même si la plupart d'entre nous est aujourd'hui adultes, on est bien pires qu'une bande de gosses… C'est pas notre faute, on se connaît par coeur.



On a le même humour

On rigole aux mêmes blagues, ce qui multiplie les éclats de rires par 6, et on fait les mêmes réflexions au même moment. Même que généralement, cela ne fait rire que nous.



On se comprend sans se parler

Un regard, un sourire, un coup de coude, un clin d'oeil… Entre nous, on communique comme ça. Ça rend nos parents fous.



On a notre propre langage

Et nos propres expressions. Ce qui fait que les conjoints des uns et des autres ont parfois du mal à suivre le fil de la conversation. Promis, l'année prochaine, on fournit le dictionnaire.



On a notre manière de jouer

Ça va de paire avec notre langage. Quand on joue à des jeux, on renomme les règles. Va expliquer à ton mec, en pleine partie de cartes, qu'il ne peut pas jouer parce que tu as fait un saucisson (par exemple).



On ne supporte pas de se quitter

Entre les câlins de groupe et les câlins individuels, les embrassades, les derniers selfies, les promesses de se revoir vite, ça prend du temps…