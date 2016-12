Justin Bieber, le champion toutes catégories. Si encore on parlait de lui pour sa musique, pourquoi pas. Mais non, à part faire des bêtises (taguer des murs, prétendre d'être offert un jet, tomber à skate pour faire le kéké devant ses fans), il ne fait RIEN ! Pourtant, il ne se passe pas une journée sans qu'on parle de lui. Pourquoi ?



Nabilla, c'est un peu la même chose. Sauf qu'en fait, elle, je la plains. Dans Touche pas à mon poste, on ne parlait d'elle que pour se moquer, alors qu'elle jouait les idiotes ou les potiches. Pourtant, je suis sûre que cette fille a plein de qualités. Mais avec cette histoire d'agression sur son mec, son passage en prison, sa libération... Elle est partout, et généralement pour ne rien dire d'intéressant. Triste.



Kim Kardashian, l'insupportable. Kim Kardashian, c'est un peu la Martine de notre enfance. Kim a un nouveau sac, Kim va faire du sport, Kim à la patinoire... Le moindre de ses faits et gestes est scruté et analysé par la presse à scandale. Tout ça à cause d'une sextape.



> Et vous, il y a des stars qui vous énervent ?