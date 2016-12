Ces stars too much dont tout le monde parle

Un peu sadique certes, et pourtant : plus une célébrité dérape, plus elle fait parler d’elle. Buzz ou pas, la critique est souvent bien utile pour favoriser une large audience et ne pas tomber dans l’oubli. La classe et le bon goût, ce serait d’un ennui mortel me direz-vous. Alors comme on raffole les détester, voici une petite liste non exhaustive des dérapages de star auxquels on assiste présentement (et qui nous agacent mais qu’on suit quand même avec assiduité).

Les grimaces de Cara Delevingne

Pour Burberry , la jeune mannequin s’affiche avec beaucoup de sobriété aux côtés de Kate Moss mais sur son compte Instagram, c’est une autre histoire… Cara, 22 ans, enchaîne les grimaces, les postures immatures et tout ce qui pourrait bien ressembler de près ou de loin à une certaine philosophie du YOLO. Comme quoi avoir grandi dans un monde d’adultes n’empêche pas de mener à bien sa crise d’ado, même parfois un peu trop.

La langue trop bien pendue de Miley Cyrus

Côté crise d’ado, Miley Cyrus n’est pas en reste. L’interprète sage de Hannah Montana s’est simplement dit qu’être une grande signifiait en faire des tonnes dans le too much et le sexy. Si tant est, bien sur, qu’on considère qu’exécuter un twerk en justaucorps nounours ou prendre son pied sur un boulet de démolition, ce soit sexy. Mais enfin, la provoc’ de la jeune femme semble fonctionner plutôt pas mal puisque son album Bangerz cartonne. Depuis, elle nous en tire la langue de joie… et ne la rentre en aucun cas.

Les mauvaises fréquentations de Selena Gomez

Selena Gomez est un peu l’image qu’on se fait de la copine irrécupérable. Celle qui, malgré tous nos bons conseils, irait se mettre toute seule dans le pétrin. Et massacre la règle numéro un : ne jamais ressortir avec son ex. En résulte une relation rupture/règlements de compte/réconciliation (répétez ce schéma à l’infini) avec le très sain (saint ?) et fort sympathique Justin Bieber. L’idylle se suit avec enthousiasme comme une Telenovela. A presque en oublier que la demoiselle chante et joue la comédie.

Le make-up un peu excessif de Taylor Momsen

L’interprète de Jenny dans Gossip Girl s’est mise au rock (mais genre, le bon rock qui tache) avec son groupe « The Pretty Reckless » et depuis, elle aime choquer l’assemblée par sa nudité, des clips provocants et… des yeux de panda. En effet, outre une guêpière en guise de tenue de scène, Taylor Momsen arbore le smocky-eye le plus charbonneux qui soit. Et si l’on doit reconnaître à la jeune femme une certaine inventivité pour cacher ses cernes, pas certain que le Grinch sortirait de sa cachette en la voyant maintenant.

Les frasques à répétitions de Rihanna

Rihanna topless, Rihanna montre ses fesses, Rihanna a beaucoup de soucis avec ses boyfriends… Il est loin le temps où la toute jeune fille de la Barbade dansait en baggy/baskets sur un dancefloor (un poil kitsch) dans le clip « Pon de Replay ». Aujourd’hui, Riri multiplie les coups de pub comme les couleurs de cheveux improbables, influence la mode, fait scandale à chaque sortie sans sous-vêtements et s’offre des collaborations musicales de plus en plus prestigieuses. Nous aussi, à ce tarif là, on veut bien tenter le piercing au téton et les tatouages de déesses égyptiennes.

Les pochettes de disques de Nicki Minaj

Le titre s’auto-suffit, non ? Si la rappeuse Nicki Minaj performe aux côtés des plus grands, on n’en oublie jamais son maquillage outrancier et son postérieur un brin généreux. Si toutefois c’était le cas, comptez sur elle pour vous remémorer ses formes ; la jacket à forte dose de raffinement de son titre Anaconda , tout string ficelle sorti, est un délice pour les yeux et l’esprit.

Les clips un peu fous de Katy Perry

La jeune femme est déjantée, en fait des caisses et agace certes, mais jamais ne se prend au sérieux ! Katy Perry collectionne ainsi les clips loufoques et les déguisements qui la mettent rarement en valeur. Qu’elle apparaisse dans la jungle où bien en intello moche et coincée à une soirée de lycée, on aurait bien envie de penser Oups, she did it again !, avant de visionner le clip pour la énième fois. Et de se dire que le plus énervant chez elle est le naturel désarmant avec lequel elle ose tout, sans complexes, et nous chamboule les codes de beauté sans sourciller.

Les tenues de scène (ou pas) Lady Gaga

On parle de la robe viande, du look zombie ou des talons de 25 cm ? Peu importe la vie courante, les concerts ou les soirées de gala : Lady Gaga a, à peu de choses près, tout porté, pourvu que ce soit très dénudé ou très polémique. Au début, c’était rigolo et puis à force, on a crié au produit marketing. Sauf que la « belle » ne comptait pas en rester là. Alternant phases de no make-up et dressing de carnaval pour le plus grand bonheur de ses little monsters, elle nous offre le meilleur du pire à chacune de ses sorties. Et c’est tellement incongru qu’on rêve déjà de son prochain coup d’éclat.

Le dressing exubérant de Kim Kardashian

Kim Kardashian est au bon goût ce que Kate Middleton est à la rébellion. En résulte une série de looks plus ou moins probants qui ne prônent ni l’excédent de tissus ni la mise en valeur de la silhouette. On hésite encore à savoir quoi en penser, mais si vous aviez des remords à avoir tenté le legging avec un croc-top (et vous pouvez !), soyez certaine qu’elle aura fait pire. Et ce, même quand elle était enceinte.

La cougar attitude de Madonna

Toutes ces jeunes femmes n’ont finalement rien à envier à leur aînée. Grande prêtresse de la provoc’ et de la sexualité débridée dans les années 80, la carrière de la Queen of the Pop est une mine d’anecdotes truculentes au parfum de scandale. Désormais quinquagénaire, la chanteuse entretient une silhouette ultra-musclée, ose les vêtements moulants et s’octroie quelques relations amoureuses avec des « vingt ans et des poussières ». C’est dire si elle se tient au courant des nouvelles tendances.