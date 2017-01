Cette ado a appris à danser en parcourant Internet

Comme des milliers de personnes avant elle, Adilyn Malcolm a longtemps admiré les chorégraphies de Mickael Jackson. Et puis un jour, elle s'est lancée. Elle a tapé "comment danser le dubstep" sur Internet et a transformé en professeurs de danse les vidéos dénichées sur les plateformes comme YouTube.

Patiemment, en les visionnant des centaines de fois, seconde par seconde pour bien détailler les mouvements, rembobinant à l'infini, elle a appris à exécuter des pas de plus en plus compliqués, dans sa chambre. Adilyn Malcolm a su sélectionner les meilleurs danseurs au monde et en faire ses professeurs particuliers. Moins d'une année plus tard, les résultats sont juste incroyables !

Dans cette vidéo, elle conseille aux autres adolescents d'apprendre et de s'instruire par eux-mêmes, car dans aucune autre classe classique, on trouvera le même potentiel pédagogique que sur Internet ! Suivez vos passions et nourrissez-les !