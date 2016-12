Changement de saison, on ne se laisse pas abattre !

Faites du sport : On enfile son jogging et on fonce. Rien de mieux pour faire gagner en énergie.



Charlott' - www.charlott.fr Sweat Mélodie, 59 € (1) et Pantalon Pepa, 59 € (2).

www.energetix.tv Bracelets magnétiques dotés d'aimants néodyme, qui au contact de la peau permettent de libérer des endorphines, Energetix Bingen, 49 € (3) -







Mangez naturel : Il est préférable de privilégier les aliments naturels, comme les fruits, légumes, Pollen... pour faire le plein de vitamines. Équilibrant et dynamisant, le Pollen de Ciste notamment est recommandé en cas de fatigue persistante et/ou de troubles intestinaux, mais également en phase de préparation pour les sportifs professionnels ou amateurs.



Pollen de Ciste bio Aristée, barquette de 250 g - 3 semaines d’utilisation, 25€ (4) - www.pollenergie.fr ou en magasins bio

Pensez aux compléments alimentaires : Ils peuvent être de vrais coups de pouce pour soutenir l'organisme pendant la saison hivernale et contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire, tout en protégeant du stress.



Nutrilite PHYTO2GO, kit de 6 capsules et d'une bouteille réutilisable d'une contenance de 355 ml, 24 €, pack de 24 recharges, 75 € (5) - www.amway.fr





Couvrez-vous : l'été est bel et bien terminé (spoiler : il revient l'année prochaine !). Alors on range ses pièces estivales et on se protège du froid. La base, mais utile parfois de répéter.