Changer de voie pour travailler dans le secteur de la petite enfance

S'occuper d'enfants non scolarisés

Le CAP Petite Enfance

Dans des structures variées de type maternités, crèches ou Centres de Protection Maternelle Infantile (PMI), les auxiliaires de puériculture ont de multiples tâches. Elles sont chargées de fournir des soins de base aux nourrissons et/ou aux enfants âgés de moins de trois ans. En outre, leur rôle est d'initier les mamans à ces soins, en matière d'alimentation et d'hygiène.Les auxiliaires de puériculture peuvent également s'occuper d'entretenir les chambres des bébés ainsi que les instruments utilisés. Aucun diplôme n'est exigé pour se former à cette carrière. Toutefois, une formation est nécessaire pour réussir le diplôme d'Etat qui ouvre les portes de cet emploi, généreux en termes de postes proposés. A cet effet, Palafis vous propose son offre de formation pour adultes adaptés à ce certificat.Pour plus de précisions, il suffit de consulter le panel de formations sur http://www.palafis.fr Les titulaires de ce diplôme qui s'obtient d'ordinaire en lycée professionnel après deux ans d'étude sont assurés de pouvoir mettre leurs compétences en œuvre dans la vie active sans délai. Il est possible dans ce cas de devenir ATSEM : fonctionnaire chargé d'assister les enseignants en classes de maternelles recruté par les mairies et les directeurs d'école ou bien EJE : éducateur de jeunes enfants, pour pouvoir travailler en crèche.On peut également préparer un CAP, utile pour venir en aide aux plus petits grâce à des activités variées et des jeux. Ce certificat professionnel permet aussi de veiller à leur alimentation et à leur bien-être.Véritable sésame vers des emplois pérennes, le CAP Petite Enfance est la première étape vers les concours ATSEM et EJE.