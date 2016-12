Comment choisir son aspirateur

L'aspirateur traineau

L'aspirateur balai Très léger, l'aspirateur balai est d'une maniabilité étonnante. Il est très pratique pour aspirer les poussières dans les escaliers. Les modèles récents sont moins puissants, mais offrent légèreté et confort d'utilisation. Malheureusement, cet appareil ne convient pas aux surfaces assez grandes.L'aspirateur sans sacOn retrouve des aspirateurs sans sac avec des filtres sous forme d'éventail. Ce sont des modèles de mauvaise qualité, car la puissance d'aspiration diminue au fur et à mesure que la poussière est aspirée. En effet, le problème de ces modèles réside dans l'encrassement du filtre. Il faudrait alors le nettoyer de temps en temps pour obtenir une performance optimale. Il existe également les aspirateurs sans sac Dyson, dont la capacité d'aspiration est très élevée et stable. Les nouveaux modèles Dyson sont plus hygiéniques, mais coûtent plus chers.

L'aspirateur robot Véritable bijou technologique, l'aspirateur robot effectue un nettoyage automatique. Cet appareil évalue la taille de la pièce, puis effectue l'aspiration et le balayage. En cas d'obstacles, l'appareil change automatiquement de direction, grâce à des capteurs. Il dispose d'une forme assez plate, qui lui permet d'accéder sous certains meubles. Cet aspirateur est aussi programmable pour le nettoyage de différents types de surfaces. Après l'exécution de ses tâches, l'aspirateur robot retourne dans sa base pour se recharger.

L'aspirateur centralisé Le fonctionnement de cet appareil réside dans la mise en place d'une centrale d'aspiration fixe dans la maison. Un réseau de tuyaux connecté à des prises d'aspiration est ensuite relié à cette centrale. Il suffit alors de brancher un tuyau flexible dans la prise aspirante pour enclencher l'appareil. L'aspirateur centralisé est très silencieux, car le moteur central est enfermé dans une pièce appropriée. Très puissant et très maniable, cet aspirateur apporte pleine satisfaction à son utilisateur.Ces différents types d'aspirateurs offrent chacun des avantages non-négligeables, mais quelques critères sont à étudier avant de lancer dans l'achat. Avant tout, il faut prendre en compte votre foyer et la nature de la surface à nettoyer. C'est après qu'il faut déterminer la puissance d'aspiration de l'appareil, sa consommation, et du bruit émis. Actuellement, les fabricants ne cessent de créer des appareils qui conjuguent ces avantages afin de prodiguer aux clients le maximum de confort.

L'aspirateur est un appareil électroménager très utilisé actuellement. Cependant, bon nombre de personnes ne savent pas quel modèle choisir parmi les appareils qui circulent sur le marché. Si vous n'avez pas de connaissance en la matière, il est possible que vous tomberez sur un aspirateur de mauvaise qualité lors de l'achat. Ainsi, connaître les différents types d'aspirateur est primordial afin de cerner les critères qui vous conviennent. Voici le guide pour choisir et acheter un aspirateur selon le modèle qui vous convient.C'est un appareil pourvu de roulettes et que l'on traine derrière soi. Il est possible de trouver deux sortes, à savoir les gros modèles et les compacts. La puissance du moteur varie en fonction de la taille du modèle. Un gros modèle est donc plus puissant que le modèle compact. Cet appareil offre une facilité d'utilisation, mais vous devrez tenir compte de la rotation des roues et de la longueur du tuyau pour un meilleur confort. L'inconvénient de l'aspirateur tuyau se trouve dans une maison qui comporte des escaliers. En effet, l'utilisateur doit le porter pour mener à bien son nettoyage.